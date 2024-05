Kāds būs Donalds Tramps, ja ieņems prezidenta amatu otro reizi?

Viņš uzvedīsies gluži tāpat kā pirmajā termiņā. Tas, manuprāt, ir ļoti satraucoši no ASV un mūsu draugu un sabiedroto nacionālās drošības mērķu viedokļa. Es domāju – ļoti iespējams, ka viņš mēģinās panākt, lai ASV izstājas no NATO. Viņa padomnieki pēdējo nedēļu laikā dažādiem cilvēkiem, tostarp Lielbritānijas ēnu valdības ārlietu ministram, ir teikuši, ka tas patiesībā nenotiks. Taču es kopā ar viņu biju 2018. gada NATO samitā Briselē, kad viņš bija pusmetra attālumā no faktiskās izstāšanās.