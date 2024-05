Dienvidkorejas armija trešdien arī brīdināja sabiedrību nepieskarties baltajiem baloniem un tiem piestiprinātajiem plastmasas maisiņiem, jo ​​tajos ir "netīri atkritumi". Baloni ir atrasti astoņās no deviņām Dienvidkorejas provincēm, un tagad tos analizē attiecīgās iestādes.

Otrdien iedzīvotāji, kas dzīvo uz ziemeļiem no galvaspilsētas Seulas un pierobežas reģionā, saņēma īsziņas no savas provinces varasiestādēm ar lūgumu "atturēties no aktivitātēm brīvā dabā". Viņiem arī tika lūgts iesniegt ziņojumu tuvākajā militārajā bāzē vai policijas iecirknī, ja viņi pamana "neidentificētu objektu".