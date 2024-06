Līdzīgu viedokli pauda arī Gancs, svētdien preses konferencē paziņojot par atkāpšanos no amata. Viņš norādīja, ka politika aptumšo liktenīgus stratēģiskos lēmumus Netanjahu kabinetā un izstāšanās no tā, kamēr ķīlnieki vēl atrodas Gazā un karavīri cīnās, bijis mokošs lēmums. Preses konferences laikā Gancs norādīja, ka viņš ne tikai pamet valdību bet arī izstājas no viņa vadītās nacionālās vienotības partijas.