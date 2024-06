Divi ierēdņi steidzās un satvēra Donno, lai viņu atdalītu no Kalderoli, kad cīņai pievienojās desmitiem likumdevēju no partijas "Līga" un "Itālijas brāļi", kas ir daļa no premjerministres Džordžijas Meloni valdošās koalīcijas. Donno galu galā nokrita, un parlamenta medicīnas darbinieki viņu izveda no kameras ratiņkrēslā.