Ukrainas 24. mehanizētās brigādes pārstāvji paziņojuši, ka vienība ir nosūtīta uz Časivjaru, Krievijai turpinot "masveida frontālus uzbrukumus" ukraiņu apmetnēm un "mēģinot tās apiet no ziemeļiem un dienvidiem". Tāpat uzsvērts, ka Krievijas spēki "nesaudzīgi apšauda" šo teritoriju ar vadāmajām aviobumbām.

Časivjara atrodas uz rietumiem no Bahmutas un kopš februāra, kad ukraiņi bija spiesti atkāpties no netālu esošās Avdijivkas, ir bijusi intensīvu okupantu uzbrukumu epicentrā.

ASV bāzētā domnīca "Institute Fot The Study Of War" (ISW) norādījusi, ka kontroles iegūšana pār Časivjaru okupantiem būtu "operatīvi nozīmīga". Tas dotu Maskavai labvēlīgas pozīcijas, no kurām uzsākt ofensīvu pret Kostjantinivku un Družkivku.