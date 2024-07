Pēc kreiso uzvaras vēlēšanās Atāls svētdienas vakarā paziņoja, ka atkāpsies no premjera amata, ja prezidents pieņems viņa atlūgumu.

Francijas kreisie šonedēļ nosauks premjerministra amata kandidātu

Francijas kreisie nedēļas laikā izvēlēsies premjerministra amata kandidātu no savas uzvarējušās koalīcijas, pirmdien paziņoja Sociālistu partijas līderis Olivjē Forē.

Forē sociālisti ir viena no kreisajām partijām, kas veido Jauno tautas fronti (NFP), kura svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās ieguva visvairāk vietu, bet ne absolūto vairākumu.

Vēlētāji visā Francijā un aizjūras teritorijās otrajā kārtā varēja balsot par 501 no 577 vietām Nacionālajā sapulcē, kas ir svarīgākā no divām Francijas parlamenta palātām. Pārējie 76 mandāti tika iegūti jau pirmajā balsošanas kārtā, no tiem trešdaļu ieguva RN.