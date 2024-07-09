Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicās, ka Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns nevar būt vidutājs starp Krieviju un Ukrainu, lai noslēgtu Maskavas uzsākto karu.
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