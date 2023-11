Retings norāda, ka pirms palestīniešu teroristu grupējuma "Hamās" 7. oktobra uzbrukuma Izraēlai, Gazas joslā 50% no elektrības nodrošināja Izraēla, savukārt pārējie 50% nākuši no Gazas spēkstacijas un saules paneļiem. Viņš norāda, ka Gazas joslas parāds par elektrību Izraēlai, ko "Hamās" varasiestādes nemaksā, krājoties jau kopš 2014. gada, tomēr vienmēr tiek piedots un aizmirsts. Šobrīd tas sasniedzis jau 500 miljonus ASV dolāru.

Situācija Gazā ir sarežģīta, jo elektrība, degviela un ūdens savā starpā ir cieši saistīti, stāsta eksperts. 7. oktobrī, kad "Hamās" uzbruka Izraēlai, tā raķetes trāpījušas arī elektrotīkliem, kurus Izraēlas Elektrības korporācija (IEC) atsakās labot. Līdz ar to tika pārtraukta elektrības padeve no Izraēlas. Retings arī norāda, ka Gazas iedzīvotāji ir pieraduši dzīvot bez elektrības, jo viņi to vienkārši nevar atļauties.

Tāpat Izraēla pārtrauca arī degvielas piegādes Gazai bažās, ka tā, visticamāk, netiek izmantota paredzētajiem mērķiem. "Hamās" to izmanto uzbrukumos Gazā un Izraēlā, kā arī, lai nodrošinātu elektrību teroristu pazemes tuneļos, jeb, kā eksperts to raksturo, "pazemes pilsētā". Viņš arī informē, ka, lai gan Izraēla konflikta skarto teritoriju vairs neapgādā ar degvielu, šo funkciju pilda Ēģipte.

Dienā, kad Izraēla pārtrauca degvielas piegādes Gazai, "Hamās" paziņoja, ka degviela ir beigusies. Izraēlas universitātes pārstāvis skaidro, ka degvielai vajadzētu pietikt vēl aptuveni trīs līdz četras dienas, ņemot vērā, ka tajā ir 500 000 litru degvielas rezerve. Tas nozīmē, teroristi šo degvielu iztukšoja paši un viņu rīcībā ir aptuveni 500 000 litru degvielas no spēkstacijas. Tāpat ir bijušas ziņas, ka degviela tiek zagta no citām institūcijām Gazā, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO). Līdz ar to, domājams, ka "Hamās" rīcībā ir sākot no 500 000 litriem līdz pat 1,5 miljoniem litru degvielas, informē eksperts.