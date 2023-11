Veselības iestādes lika aizdomīgos produktus izņemt no veikaliem, restorāniem un citām tirdzniecības vietām. Tās nenorādīja, kuri produkti ir izņemti, bet sociālajos medijos publicētās fotogrāfijas no veikaliem liecina, ka tie ir zīmola "Coca-Cola" produkti.

Ziņojumi par iespējamo saindēšanos parādījās pēc tam, kad nedēļas nogalē Rijekā kāds vīrietis tika hospitalizēts pēc gāzēta dzēriena iedzeršanas no pudele kafejnīcā. Otrdien kāds universitātes students sajutās slikti pēc "Coca-Cola" dzeršanas. Abi incidenti bija saistīti ar uzņēmuma "Coca-Cola" dzērieniem. Vīrietis Rijekā esot lietojis dzērienu "Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate" no stikla pudeles, savukārt students Zagrebā esot dzēris "Coca-Cola" no plastmasas pudeles, ko viņš paņēmis no automāta savā fakultātē.