Aviokompānijas "Japan Airlines" lidmašīna ar vairākiem simtiem pasažieru aizdegusies uz skrejceļa pēc iespējamas sadursmes ar citu lidaparātu, raksta "Sky News".

Pieci no sešiem krasta apsardzes lidmašīnas apkalpes locekļiem ir gājuši bojā, raksta NHK.

Britu raidsabiedrība BBC ziņo, ka pasažieru lidmašīna bijusi ceļā no Japānas ziemeļos esošās Hokaido salas. Krasta apsardze norāda, ka šobrīd notiek izmeklēšana par to, kā notikusi lidaparātu sadursme. Šobrīd apturēti visi lidojumi no Hanedas.