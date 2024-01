Ar Kremļa kritiķi Mihailu Hodorkovski saistītais žurnālistiskās pētniecības centrs "Dosje" publicējis kadrus no kāda smalka īpašuma Karēlijā, kas tiek uzskatīts par Krievijas diktatora Vladimira Putina neoficiālo rezidenci.

Īpašums Lādogas ezera krastā atrodas aptuveni 30 kilometru attālumā no "nedraudzīgās" Somijas robežas un to veido trīs mājām ar nosaukumiem "Zvejnieka būda", "Klēts" un "Dārza māja". "Dosje" savās video norāda, ka ieguvis unikālus kadrus no šīs vietas, kur filmēt ir aizliegts, bet piekļuvi ierobežo specdienestu darbinieki.



Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka Putins tur viesojas vismaz reizi gadā. Rezideci sākts celt pirms vairāk nekā 10 gadiem, bet žurnālisti pirmo reizi par tās eksistenci ziņoja 2016. gadā. Tolaik žurnālistu rīcībā bijušas vien dažas īpašuma fotogrāfijas.