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Хоккеист Каспар Даугавиньш, завершивший карьеру в сборной Латвии после Олимпийских играх в Пекине, раскритиковал Латвийский олимпийский комитет за организацию небезопасной поездки в Пекин с эпидемиологической точки зрения, сообщает портал sportacentrs.com.

Как известно, сборная Латвии на Олимпийских играх в Пекине проиграла все четыре матча и заняла 11-е место в конкуренции 12 команд. Каспар Даугавиньш после поражения от датчан (2:3) в первом раунде плей-офф объявил о завершении карьеры в сборной. Его примеру последовали Лаурис Дарзиньш и Мартиньш Карсумс.

Карсумс по прибытии в Пекин вынужденно ушел на карантин, потому что сдал ряд положительных тестов на Covid-19. Нападающий до сих пор находится в Китае, потому что не может покинуть страну, пока не дождется отрицательных тестов.

"Были проблемы, связанные с Covid-19, еда была не самой лучшей, но в целом жаловаться не приходится. Условия проживания в целом были очень хорошими", — рассказал Даугавиньш порталу sportacentrs.com.

"Неприятный осадок остался из-за условий, в которых мы летели в Пекин. Не знаю, кто за это отвечал, но это было ненормально. Допускаю, что многие наши спортсмены заразились коронавирусом как раз на пути в Пекин, а Карсумс до сих пор находится там из-за ряда допущенных промахов и плохой организации. На мой взгляд, лучшие спортсмены Латвии и вся олимпийская делегация заслужили лететь чартерным рейсом на крупнейшее спортивное событие четырехлетие", — сказал Даугавиньш.

Даугавиньш не понимает, почему ЛОК не смог организовать для латвийских спортсменов чартерный рейс. "По прилете из клубов в сборную мы соблюдаем карантин, живем в "пузере", не видимся со своими семьями, однако на Олимпиаду летим общественным рейсом через Хельсинки с людьми, которые могли быть больными, — посетовал Даугавиньш. — Это ненормально! Допускаю, что Андрис Джериньш и Родриго Аболс заразились как раз по дороге в Пекин. airBaltic — национальная авиакомпания, в которую каждый год вкладывают огромные денежные средства, однако на Олимпиаду мы летим так".

Sportacentrs.com отмечает, что вместе с хоккеистами одним рейсом в Пекин летела лыжница Патриция Эйдука, а также ее брат и тренер Валтс Эйдукс. Эйдуку из-за сомнительного теста на Covid-19 не допустили на старт скиатлона, а Валтс по прилете в Пекин сдал положительный тест на коронавирус.

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