Хоккеист Каспар Даугавиньш, завершивший карьеру в сборной Латвии после Олимпийских играх в Пекине, раскритиковал Латвийский олимпийский комитет за организацию небезопасной поездки в Пекин с эпидемиологической точки зрения, сообщает портал sportacentrs.com.

Карсумс по прибытии в Пекин вынужденно ушел на карантин, потому что сдал ряд положительных тестов на Covid-19. Нападающий до сих пор находится в Китае, потому что не может покинуть страну, пока не дождется отрицательных тестов.

"Были проблемы, связанные с Covid-19, еда была не самой лучшей, но в целом жаловаться не приходится. Условия проживания в целом были очень хорошими", — рассказал Даугавиньш порталу sportacentrs.com.

"Неприятный осадок остался из-за условий, в которых мы летели в Пекин. Не знаю, кто за это отвечал, но это было ненормально. Допускаю, что многие наши спортсмены заразились коронавирусом как раз на пути в Пекин, а Карсумс до сих пор находится там из-за ряда допущенных промахов и плохой организации. На мой взгляд, лучшие спортсмены Латвии и вся олимпийская делегация заслужили лететь чартерным рейсом на крупнейшее спортивное событие четырехлетие", — сказал Даугавиньш.

Даугавиньш не понимает, почему ЛОК не смог организовать для латвийских спортсменов чартерный рейс. "По прилете из клубов в сборную мы соблюдаем карантин, живем в "пузере", не видимся со своими семьями, однако на Олимпиаду летим общественным рейсом через Хельсинки с людьми, которые могли быть больными, — посетовал Даугавиньш. — Это ненормально! Допускаю, что Андрис Джериньш и Родриго Аболс заразились как раз по дороге в Пекин. airBaltic — национальная авиакомпания, в которую каждый год вкладывают огромные денежные средства, однако на Олимпиаду мы летим так".

Hokeja izlase dzīvo burbulī, bet uz Pekinu dodas (caur Helsinkiem) ar standarta reisu kopā ar citiem pasažieriem. Stāsta, ka pēc iekāpšanas esot sācies bardaks - pilnībā sajauktas sēdvietas, kā rezultātā visi sākuši savā starpā kontaktēties un mainīties vietām. #Pekina2022 — MaartinshLaacis (@MLaacisleduu) February 3, 2022

Sportacentrs.com отмечает, что вместе с хоккеистами одним рейсом в Пекин летела лыжница Патриция Эйдука, а также ее брат и тренер Валтс Эйдукс. Эйдуку из-за сомнительного теста на Covid-19 не допустили на старт скиатлона, а Валтс по прилете в Пекин сдал положительный тест на коронавирус.

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