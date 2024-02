Seši no desmit vēlēšanu rezultātus izšķirošajiem ASV štatu vēlētājiem saka, ka prezidents Džo Baidens ir atbildīgs par migrantu pieaugumu uz ASV- Meksikas robežas, vēl vairāk apgrūtinot viņa pārvēlēšanas izredzes, liecina "Bloomberg News/Morning Consult" aptaujas rezultāti.

Baidens ikmēneša aptaujā atkal atpaliek no republikāņa Donalda Trampa katrā no septiņiem svārstīgajiem štatiem un savstarpējā cīņā atpaliek no Trampa vidēji par sešiem procentpunktiem (42% pret 48%) visos šajos štatos.