Ieiet vannā, iedzert glāzi vīna pēc nogurdinošas darbadienas vai doties paskriet, lai "izventilētu prātu". Mēs sevi lutinām atšķirīgi. Kāpēc ikvienam vajadzētu laiku pa laikam sevi palutināt? Kā to darīt? Kādos brīžos sevis lutināšana nestrādā, bet liecina par problēmu, ko nevajadzētu ignorēt? Par to podkāstā "Laimes laboratorija" runājam ar psihoterapeitu Andri Veselovski.

