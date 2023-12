Kas īsti ir greizsirdība? Vai attiecības no tās var iegūt? Kāpēc tā, tāpat kā daudzas citas emocijas, nav uzskatāma par sliktu un nevajadzīgu? Un galu galā – kuram no partneriem ir jāmaina sava uzvedība un jāstrādā, saskaroties ar greizsirdību? Par to podkāstā "Laimes laboratorija" runājam ar psihoterapeitu Andri Veselovski.