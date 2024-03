Uz interviju "Delfi" birojā Indulis Emsis ierodas sagatavojies, līdzi ir mape ar dokumentiem, fotogrāfijām no vēsturiskās dienas un arī dāvātā pildspalva, ar kuru viņš nekad nav rakstījis. Svinīgi saposies, ir gaidāmas vairākas intervijas un viesošanās Latvijas Valsts prezidenta pilī. 72 gadus vecais Emsis tagad bauda pensionāra dzīvi, arī politiku kādreizējais zaļzemnieks pametis pirms vairākiem gadiem, vēl 2017. gadā mēģināja kļūt par Latvijas Zaļās partijas priekšsēdētāju, taču viņu izkonkurēja Edgars Tavars.

Pēc intervijas atvadoties viņš, šķietami nedaudz saskumis, nopūtīsies, ka diena ir grūta. Grūti paspēt visur būt laikus. Taču intervijā ar "Delfi" viņš dalījās ar atmiņām par Latvijas ceļa uz NATO beigu posmu, interesantiem novērojumiem no vēsturiskās dienas Baltajā namā, tostarp par tā apsardzes dienesta darbu, un arī atskatījās uz savu politiķa karjeru un tās beigām aktīvajā politikā, ieskaitot plaši zināmo "kofera lietu". Un, protams, arī par to, vai dalība NATO nozīmē to, ka aizsardzības jomā raižu nav.