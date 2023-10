Rēzijai Zvaigznei saglabāta pēdējā audioziņa no mīļotā cilvēka: "Braucu pie tevis!" To Rihards ierunājis piecas minūtes pirms viņa mašīnā ietriecās "Radio SWH" radošā direktora Ilgvara Rukera vadītais "Audi A6" – viņš izrādījās vairāk nekā 1,5 promiļu reibumā un bēga no policijas.