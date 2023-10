Varbūt sociālie tīkli ir tie, kas būtiski iedragājuši sapulču kultūru. Savulaik, kad ziņu žurnālistiku studentiem pasniedza Kārlis Streips, viņš nebeidza atgādināt, ka ziņa par to, ka notika sapulce, nav nekāda ziņa. Tā bija. Tomēr tagad ziņa, ka ir notikusi tāda sapulce kā senos laikus, ir ziņa. Un tā nebija partijas sapulce jeb kongress, ko rīkot politiskajām organizācijām liek arī likums.

Laikos, kad sapulces vēl bija zenītā, Vecrīgā visu ko runāja. Tagad Vecrīga it kā tukša, bet runas par kārtējā jaunā spēka veidotāju pulcēšanos ap konservatīvās domas portālu "Telos" gan ir dzirdamas. Nu kopā ar portāla domubiedriem nodibināta biedrība "Konservatīvās domas konference". Tā iecerējusi regulāri rīkot forumus, lai, kā vēsta organizatori, "kliedētu maldīgus priekšstatus, kurus par konservatīvismu rada un uztur slinki un politiskajā filozofijā neinformēti politiķi un mediji".

Tā kā mans hobijs ir bijis apmeklēt ļoti dažādu partiju kongresus, izmantoju iespēju, lai vērtētu, cik te tālu no kongresa. Lielais secinājums – tas bija pa pusei kongress, bet par visu pēc kārtas.

Jauna platforma opozicionāriem

Ierodoties konferencē, viesus sagaida solīdi ģērbti jauni kungi, kuru uzdevums ir palīdzēt noorientēties. Organizatori jau iepriekš norādījuši, ka interese par pasākumu ir liela, tāpēc potenciālajiem delegātiem bija laicīgi jāpiesakās un arī jāiemaksā 5 eiro dalības maksa. Vēlāk gan noskaidrojas, ka no tās tika atbrīvoti ne vien referātu lasītāji, bet arī īpaši ielūgtie viesi. Pēc konferences rīkotāju aplēsēm, pasākumā piedalījās ap 150 cilvēkiem. Liela daļa no viņiem bija vai joprojām ir politikā iesvaidīti personāži pamatā no šobrīd jau opozīcijas partijām.