"Southwestern" zīmolu Latvijā labi pazīst jau tūkstošiem kompānijas organizētās programmas dalībnieku un viņu paziņu. Ik vasaru kopumā vairāk nekā tūkstoš studenti gan no Eiropas, gan citām pasaules valstīm dodas vasaras darbā uz ASV, lai kā pašnodarbinātie kompānijas paspārnē tirgotu grāmatas. Darbs ilgst trīs mēnešus, strādājot sešas dienas nedēļā, 12 stundas dienā. Tirdzniecība norit, klauvējot pie dzīvojamo māju durvīm un cenšoties pārdot izglītojošus produktus, piemēram, grāmatas vai tiešsaistes kursus. ASV vasaras ir karstas, un, ja studentam iekrīt darbs, piemēram, Floridā vai Džordžijā, ikdienā jārēķinās ar vairāk nekā 30+ grādu atzīmi termometrā.

Prasa ievākt datus

Viens no veidiem, kā tikt uz informatīvajām lekcijām, ir saņemt uzaicinājumu no kompānijas pārstāvjiem, dēvētiem par mentoriem. Tas parasti notiek telefoniski. Paceļot telefonu, sazvanīto uzreiz uzrunā vārdā. Mulsinošā, bet precīzā uzruna piesaista uzmanību, tāpēc no programmā jau iesaistītajiem tiek uzzināta citu cilvēku kontaktinformācija