Pēc pēdējā (un kārtējā) cepiena sociālajos medijos, kur par citu cilvēku ķermeņa apmēriem gudri spriež influenceri un sociālo tīklu personības, nolēmām, ka ir laiks par to pajautāt tiem, kas zina, ko runā. Vai ķermeņa virssvars un aptaukošanās ir nolaidība un izvēle, vai tomēr dažiem cilvēkiem tas ielikts šūpulī, un neko nepadarīsi? Vai aptaukojies cilvēks var būt veselīgs cilvēks? Un ko darīt, ja nekādi neizdodas tikt vaļā no "riepas"? Par to šajā "Zinātne vai muļķības" epizodē runājam ar sporta ārsti-rezidenti Lailu Ušacku un uztura speciālisti Agnesi Ozoliņu.