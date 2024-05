Baltkrievija informatīvās ietekmes un dezinformācijas kampaņās turpina aktīvi vērsties pret savām kaimiņvalstīm Rietumos. Lai arī kā klasiska tēma tiek apskatīta īstenotā migrācijas hibrīdoperācija uz Baltkrievijas robežas ar ES dalībvalstīm, pēdējo mēnešu laikā aizvien aktuālāk Baltkrievijas maldīgo vēstījumu telpā tiek akcentēta militāro draudu dimensija. Šādas informatīvās ietekmes aktivitātes ir daļa no plašākas stratēģijas, kuras primārā mērķauditorija lielākoties ir pašas Baltkrievijas sabiedrība un mērķis – sēt neskaidrību un konstruēt draudus, tādā veidā manipulējot ar sabiedrības viedokli un novēršot uzmanību no iekšpolitiskajām problēmām.

Iedomu draudi no NATO

Šī gada aprīlī Baltkrievijas Valsts drošības komitejas priekšnieks Ivans Terteļs nāca klajā ar paziņojumu, ka kopā ar kolēģiem no citām drošības iestādēm esot izdevies novērst kaujas dronu triecienus no Lietuvas teritorijas pret objektiem Minskā.

Kopumā šādi vēstījumi par NATO valstu, it īpaši Polijas un Lietuvas, centieniem it kā vērst militāru agresiju un destabilizēt situāciju Baltkrievijā nav jauni. Šādu vēstījumu izplatīšana bieži vien saskan ar īstenotām plašākām NATO militārajām mācībām reģionā, kas atšķirībā no Baltkrievijas un Krievijas mācībām ir mērķētas uz leģitīmu aizsardzības, nevis uzbrukuma operāciju veikšanu. Arī konkrētajā gadījumā paziņojuma brīdis sakrīt ar laiku, kad norisinās Polijas un Lietuvas kopīgi īstenotās mācības “Brave Grifin 24/II”, kuru mērķis ir testēt militāro gatavību un pasākumus Suvalku koridora aizsardzības nodrošināšanai.

Līdzās šim paziņojumam šī gada martā Lukašenko devās kaujas gatavības pārbaudes vizītē Baltkrievijas Grodņas apgabalā, kurā Baltkrievijas bruņoto spēku pārstāvji prezentēja aktuālā apdraudējuma situāciju. Starp prezentētajiem vēstījumiem tika izteikta tēze gan par to, ka karš kādam – ar to noprotami domāti Rietumi – vienmēr būs ekonomiski izdevīgs, gan to, ka Baltkrievija nedrīkst atslābt, citādi varētu sekot uzbrukums no NATO.