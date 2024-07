Nīderlande ir viena no retajām pasaules valstīm, kur legāli tiek praktizēta aktīvā medicīniskā eitanāzija, dodot iesēju neglābjami un smagi slimiem cilvēkiem pārtraukt savas ciešanas un labprātīgi aiziet no dzīves. Nesen notikusi kādas jaunas garīgi slimas sievietes eitanāzija ir ne tikai aktivizējusi diskusijas, kādos gadījumos eitanāzija būtu pieļaujama, bet arī veicinājusi maldīgu apgalvojumu izplatīšanos. Par to, vai tiešām Nīderlandē nepilngadīgas personas var saņemt eitanāziju depresijas gadījumā un kādi ir kritēriji, skatieties ierakstā.