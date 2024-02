Sociālo tīklu aktīvists Aivis Vasiļevskis, kurš nule pieteicies kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās, nācis klajā ar jaunu sazvērestības teoriju - viedie elektrības skaitītāji mūs izseko, iegūst informāciju par mūsu personisko dzīvi un padara to pieejamu valdībai, apdrošināšanas kompānijām, īpašiem dienestiem. Uzņēmumā AS " Sadales tīkls ", kas nodarbojas ar elektrotīkla uzturēšanu un attīstību Latvijā, skaidro - šis apgalvojums neatbilst patiesībai.

Vasiļevskis ierakstā sociālo mediju platformā "Facebook" atgādina, ka "globālisti kontrolēt katra cilvēka elpas vilcienu 24/7". Tas jau notiekot caur dažādām viedajām jeb "SMART" ierīcēm. Vasiļevskis skaidro, ka šo ierīču pilnais nosaukums ir "Self Monitoring And Reporting Technology" jeb "vērošanas un ziņošanas tehnoloģija". "Visas šīs ierīces faktiski vēro mūsu paradumus, klikšķus un izejot no tā, bieži vien parādās attiecīgi sagatavoti reklāmas piedāvājumi," skaidro teorijas autors.