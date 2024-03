Latvijas Spēļu biznesa asociācijas (LSBA) organizētās diskusijas “Atturēšana un atturēšanās no azartspēlēm” dalībnieki vērtēja reģistra darbības panākumus un sprieda par iespējām reģistra attīstībai nākotnē, un dalījās viedokļos par to, kāda sistēma būtu jārada, lai veicinātu reģistrā iekļauto personu vēršanos pēc atbalsta.

“Reģistra ieviešana ir bijis viennozīmīgi pareizs solis; reģistrs strādā, un tagad Veselības ministrijai būtu nepieciešams plānot un izvērst tā attīstību nākotnē, piemēram, paplašinot to personu loku, kam reģistrs būtu saistošs obligāti. Papildu uzturlīdzekļu nemaksātājiem reģistrā būtu vēlams iekļaut arī, piemēram, maznodrošinātas personas vai tos, kuri saņem pašvaldības pabalstu, kā arī tos, kuri sirgst no kādas citas atkarības – alkohola, narkotikām – un ir saņēmuši atbilstošu ārsta diagnozi. Šo četru darbības gadu laikā reģistrs ir pierādījis sevi kā noderīgu risinājumu, kas palīdz atturēties no pārmērīgas aizraušanās ar azartspēlēm, tādēļ šobrīd jādomā par to, kā uzturēt šo pozitīvo tendenci, sniedzot atbalstu tiem, kuriem tas nepieciešams,” pauž LSBA prezidents Arnis Vērzemnieks.