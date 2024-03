Kultūras ministrijas rīkotajā atklātajā konkursā par Latvijas ekspozīcijas koncepciju un īstenošanu Venēcijas biennāles 60. Starptautiskajā mākslas izstādē žūrija par atbilstošāko izraudzīja mākslinieces Amandas Ziemeles darbu "O day and night, but this is wondrous strange…and therefore as a stranger give it welcome*".

* “O day and night, but this is wondrous strange. And therefore as a stranger give it welcome”. Nosaukumā izmantotas rindas no Viljama Šekspīra lugas "Hamlets", kas atrodamas Edvīna Abota noveles "Plakanzeme. Izdomāts stāsts vairākās dimensijās" ("Flatland. A Romance of Many Dimensions") drukas izdevuma titullapā.