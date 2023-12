Atzīmējot Pasaules Enerģijas padomes (PEP) simtgadi, PEP Latvijas Nacionālā komiteja 2023. gada 11. decembrī Rīgas Tehniskajā universitātē un tiešraidē organizē vērienīgu enerģētikas konferenci "Energy Trilemma – the Backbone for Energy Transition. Baltic Sea region focus" (Enerģijas trilemma: Enerģijas pārejas pamats – Baltijas jūras reģiona fokuss).

Reģiona nozīmīgāko enerģētikas konferenci, kur runātāju vidū būs Pasaules Enerģētikas padomes prezidents Maiks Hovards, Eiropas Parlamenta Viceprezidents Roberts Zīle, EURELECTRIC Ģenerālsekretārs Kristians Rubijs, NATO Enerģētikas drošības Izcilības centra vadītājs Dariuss Užurkaitis, bijušais Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Andris Piebalgs, Baltijas jūras reģiona valstu enerģētikas ministriju vadības pārstāvji un enerģētikas uzņēmumu vadītāji no AS "Latvenergo", AS "Esti Energia", AS "Augstsprieguma tīkls", SE "E.ON", S.A. "Orlen", Oy "Gas Grid Finland", veidos trīs tematiskās daļas, apskatot katru no enerģijas trilemmas dimensijām.