Šī gada 25. janvārī plkst. 10:00–13:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē pulcēsies kokapstrādes un saistīto nozaru profesionāļi, lai "Stiga RM" rīkotā kokrūpniecības nākotnes foruma "Inovatori vai pieticīgi eksportētāji?" ietvaros kopīgi diskutētu par nozares aktualitātēm, dalītos savā redzējumā par Latvijas kokrūpniecības stāstu ilgtermiņā un nākamajiem soļiem attīstības vīzijas īstenošanai dzīvē.

Stiga RM ir ģimenes uzņēmums no Tukuma, kas dibināts 1994. gadā ar mērķi rūpēties par Latvijas labklājību, atbildīgi apsaimniekojot meža platības. Savos īpašumos vairāk nekā 10 100 hektāru platībā, no kuriem lielākā daļa ir meža zemes, uzņēmums veic pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, balstoties uz ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas principiem. Stiga RM ražotnē Kuldīgā no augstvērtīgas Latvijas bērza koksnes tiek ražots bērza saplāksnis. Uzņēmums piedāvā arī apaļkoku pārvadājumu pakalpojumus, nodrošinot lielāko kokvedēju autoparku Baltijas un Skandināvijas valstīs.