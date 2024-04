No nākamā gada iedzīvotājiem būs lielākas iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā par to, kā tiek izlietots pašvaldības budžets. No 2025. gada kā viena no iedzīvotāju iesaistes formām paredzēta obligāta līdzdalības budžeta ieviešana. Vienā daļā pašvaldību līdzdalības budžeti jau veiksmīgi darbojas, un balsojumos tiek noteikts, kuras iedzīvotāju ieceres – rotaļu laukumi, atpūtas zonas, sporta laukumi, pastaigu takas – tiek realizētas. Par to, cik gatavi esam ieviest līdzdalības budžetus visā Latvijā, kā darbosies vienotā līdzdalības budžeta koplietošanas platforma, kā arī par Rīgas pieredzi līdzdalības budžetu īstenošanā ceturtdien, 18. aprīlī raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautāja Rīgas Apkaimju iedzīvotāja centra Apkaimju attīstības nodaļas vadītāju Gati Štolceru un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļas vadītāju Dāvi Melnalksni.