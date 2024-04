Līdz ar siltāku laiku šajās dienās daudzviet Latvijā tiek noslēgta apkures sezona, kas gan šajā, gan arī iepriekšējās ziemās atstājusi dramatisku iespaidu uz iedzīvotāju tēriņiem par mājokli un iztikas iespējām. Uz apkures tarifiem iepriekš būtiska ietekme bijusi dabasgāzes cenu kāpumam, kas pēc maksimuma sasniegšanas 2022. gada vasarā ir labu laiku jau mitējies. Vai siltuma tarifi atspoguļo pašreizējās energoresursu cenu izmaiņas, proti, vai par siltumu nepārmaksājam, kāpēc arī plānotie siltuma tarifi rēķināti tikai nedaudz mazāki par pašreizējiem, un kādi faktori ietekmēs siltuma tarifus nākotnē, par to otrdien, 30. aprīlī raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautāja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes priekšsēdētāju Aldu Ozolu, AS "Rīgas siltums" valdes locekli Vinetu Kutkēviču un AS "Civinity mājas" Dzīvojamo ēku pārvaldīšanas nodaļas vadītāju Gati Rozi.