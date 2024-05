Ja 2022. gadā aptuveni 32% Latvijas iedzīvotāji vajadzības gadījumā apsvērtu iespēju iegādāties nelegālās akcīzes preces, zinot to nelikumīgo izcelsmi, tad 2023. gadā jau 40% aptaujāto atzina, ka varētu tā rīkoties. Augusi arī tolerance pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un kukuļdošanu.



Vidēji augstāka iecietība pret finanšu noziegumiem ir personām vecumā no 25 līdz 34 gadiem, kā arī no 45 līdz 64 gadiem.