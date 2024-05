Šomēnes izziņoti plāni būvēt atkritumu dedzināšanas – reģenerācijas staciju Aconē, atkritumu koģenerācijas stacija jau tiek būvēta Ventspilī, bet Dreiliņos plānotais atkritumu dedzināšanas rūpnīcas projekts sastapies ar iedzīvotāju un pašvaldības pretestību. Tikmēr Saeimā tiek apspriesta iedzīvotāju iniciatīva par droša attāluma noteikšanu no atkritumu dedzināšanas rūpnīcām. Cik videi draudzīgas ir šādas tehnoloģijas, kur atkritumu dedzināšanā tiek iegūta siltumenerģija un elektrība, cik izplatītas tās ir Eiropā, un vai tās palīdzēs sasniegt mērķus par atkritumu poligonos noglabājamā atkritumu daudzuma samazināšanu, kā arī – vai Latvija nekļūs par vietu, kur dedzinām citu valstu atkritumus, par to raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns sarunājās ar Acones reģenerācijas stacijas projekta īstenotāju pārstāvi – enerģētikas uzņēmuma "Gren" grupas biznesa vadītāju Latvijā Andri Vanagu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentāro sekretāri Ilzi Dambīti-Dambergu (JV) un biedrības "Zero Waste Latvija" valdes priekšsēdētāju Annu Doškinu.