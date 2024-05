Saeima ceturtdien nodeva izskatīšanai komisijās žurnālistu kritizētos grozījumus Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, kas priekšvēlēšanu debates noteiktu par priekšvēlēšanu aģitāciju. Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) uzskata, ka ar šiem grozījumiem Latvija nonāktu vienā līmenī ar autoritāru valstu izpratni par mediju regulējumu un uzraudzību, apdraudot ne tikai žurnālistu iespējas izvēlēties atbilstošākos formātus un žanrus, bet arī graujot visas valsts tēlu Rietumu pasaules acīs. Kā deputāti plāno virzīties uz priekšu ar šo piedāvājumu un kādas tam varētu būt sekas? Par to žurnāliste Alina Lastovska raidījumā " Spried ar Delfi " diskutē ar Saeimas Mediju politikas apakškomisijas vadītāju Ati Švinku ("Progresīvie"), Saeimas deputātu, vienu no likumprojekta iesniedzējiem Artūru Butānu (NA), "Jaunās vienotības" Saeimas frakcijas vadītāju Edmundu Jurēvicu un LŽA valdes priekšsēdētāju, "Delfi" galveno redaktoru Filipu Lastovski.

Nacionālās apvienības (NA) un dažu "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas deputātu rosinātie grozījumi paredz priekšvēlēšanu aģitācijas definīcijā ietvert arī priekšvēlēšanu debates.

NA un AS likumā rosina noteikt, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā elektronisko plašsaziņas līdzekļu radio un televīzijas programmās, publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, periodiskajos izdevumos (laikrakstos un žurnālos), biļetenos, grāmatās un citos iespiedtehnikā sagatavotos izdevumos un internetā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli izvietojami un priekšvēlēšanu aģitācija veicama valsts valodā (tai skaitā latgaliešu rakstu valodā) vai lībiešu valodā.

Par grozījumu nodošanu komisijām balsoja 46 deputāti no NA, AS un "Jaunās vienotības" (JV), savukārt "pret" balsoja 25 parlamentārieši no "Progresīvajiem", "Latvija pirmajā vietā" un "Stabilitātei". Balsojumā atturējās desmit Zaļo un zemnieku savienības deputāti.