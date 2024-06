Cik liela vēlētāju aktivitāte gaidāma Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās? Vai no tehniskās puses viss ir sagatavots? Kad būs zināmi rezultāti? Un galu galā - kādēļ vispār jāiet balsot? Par to Kārlis Arājs raidījumā " Spried ar Delfi " runā ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīni Saulīti un Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāju Martu Rībeli.

EP vēlēšanās būs iespējams balsot jebkurā no 945 vēlēšanu iecirkņiem visa Latvijā vai arī kādā no 50 iecirkņiem ārvalstīs. Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības balsošanai izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.