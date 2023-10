Atļautā braukšanas ātruma pārkāpšana ir izplatītākais ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums Latvijā, turklāt daudzi to neuzskata par pārāk nopietnu pārkāpumu salīdzinājumā ar citiem. Kādas sekas var būt ātruma pārsniegšanai, cik tā Latvijā ir izplatīta, un kā ātrbraukšanas paraduma izplatību iespējams ierobežot ne tikai ar sodiem vien, par to otrdien, 24. oktobrī, raidījumā "Spried ar Delfi" žurnālists Andris Auzāns izjautāja Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Statistikas datu apstrādes vadītāju Juri Kreicbergu un Drošas braukšanas skolas vadītāju Jāni Vanku.

