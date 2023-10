No 5. septembra Latvijā notiek ikgadējās visaptverošās militārās mācības "Namejs", kurās piedalās ap 8500 cilvēku. Kādi scenāriji tajās tiks izspēlēti? Cik ļoti un kā mācībās integrēta Ukrainas kara pieredze? Par to Ansis Īvāns raidījumā "Komandcentrs" runā ar pulkvežleitnantu, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Militāro mācību pārvaldes priekšnieku Agri Liepiņu.

