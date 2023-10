Ukrainas aizstāvji apgalvo, ka kopš kara sākuma notriekuši jau aptuveni 5000 Krievijas bezpilota lidaparātu jeb dronu. Arī paši ukraiņi aktīvi izmanto dronus lai uzbruktu mērķiem Krievijā sākot no Sevastopoles Krimā un beidzot ar Maskavas debesskrāpjiem. Kādēļ tieši droni mūsdienu karā kļuvuši par vienu no efektīvākajiem, salīdzinoši lētākajiem un manevrētspējīgākajiem ieročiem? Ko Latvijas aizstāvji mācās, noraugoties uz karu no malas? Par to Ansis Īvāns raidījumā "Komandcentrs" runāja ar Nacionālo bruņoto spēku majoru, Gaisa spēku Mācību centra komandieri Modri Kairišu.

