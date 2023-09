Kā apdrošināt savu mantu, dzīvību vai veselību? Kāpēc vecākiem cilvēkiem dzīvības apdrošināšana ir dārgāka? Ko nozīmē pašrisks? Par šiem un citiem jautājumiem Kārlis Arājs raidījumā "Tiesības zināt" runā ar Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidentu Jāni Abāšinu.

