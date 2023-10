"Svarīgākais slēpjas latīņu tēzē, ko latviski varētu formulēt "Tiesības ir rakstītas modrajiem"," tā zvērināts advokāts Lauris Liepa raidījumā "Tiesības zināt" raksturoja principu, kas jāatceras katram, kurš plāno iesūdzēt tiesā valsti. Ja jums šķiet, ka valsts nodarījusi pāri, savas tiesības varat aizstāvēt gan tepat Latvijā administratīvajās tiesās vai Satversmes tiesā, gan starptautiski, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT). Tomēr jāatceras, ka šajā līmenī darbojas augstākās raudzes juristi un bez laba advokāta neiztikt. Kā tādu noalgot un ar kādiem šķēršļiem jārēķinās – šoreiz raidījumā.

Your browser does not support the audio element.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!