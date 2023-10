Latvijā darbinieki gana bieži "nopludina" savu darba devēju noslēpumus, bet paši darba devēji bieži vien ir vismaz daļēji vainīgi, jo nav pratuši izstāstīt, kā noslēpumus jāsargā. Tā raidījumā "Tiesības zināt" skaidroja "Ellex Kļaviņš" asociētā partnere, zvērināta advokāte Irina Rozenšteina.

