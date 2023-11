"Katra Latvijas pilsoņa pienākums ir aizstāvēt valsts neatkarību, brīvību un tās demokrātisko iekārtu. Nevajag baidīties no cilvēkiem formā – dienests armijā nav 25 gadi verdzībā kā cara laikos," tā raidījumā "Tiesības zināt" teica Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Rekrutēšanas un atlases centra priekšnieks majors Rihard Rozenbaums. Raidījumā runājām par to, kādi militārā dienesta veidi Latvijā ir iespējami, kādām prasībām tajos jāatbilst un, protams, cik pelnī karavīrs.

