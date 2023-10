2023. gada Pasaules kausa izcīņa basketbolā nonākusi līdz "saldajam ēdienam" – izslēgšanas spēlēm. Tajās piedalās arī Latvija, kura trešdien 6. septembrī ceturtdaļfināla mačā tiksies ar vareno Vācijas izlasi. Par to Uldis Strautmanis raidījuma "Aizmugure" speciālizlaidumā runā ar basketbolistu Rinaldu Sirsniņu un sporta medija "MVP" galveno redaktoru Ingmāru Jurisonu.

Your browser does not support the audio element.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!