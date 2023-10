Latvijas basketbola izlase pēc lieliski aizvadīta turnīra sākuma, Pasaules kausa basketbolā ceturtdaļfinālā līdzvērtīgā cīņā atzina Vācijas pārākumu. Līdz ar to Latvijai priekšā divas spēles, kurās tiks sadalīta 5.-8. vieta turnīra tabulā. Pirmā no šīm spēlēm jau šodien pulksten 11.45 pret Itālijas izlasi. Par to Uldis Strautmanis pulksten 9.30 raidījumā "Aizmugure" runāja ar Latvijas Basketbola līgu direktoru Salvi Mētru un "Delfi" žurnālistu Tomu Ģiguli.

