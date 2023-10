Latvijas basketbola izlase spīdoši aizvadījusi savu debiju Pasaules kausā. Tagad basketbolistiem priekšā regulārā sezona, bet pēc tās Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrs, un vēl gadu vēlāk - Eiropas čempionāts mājinieku godā. Par to, kas tuvākajos gados sagaida Latvijas basketbolu, Uldis Strautmanis raidījumā "Aizmugure" pulksten 9.30 runā ar basketbola tiesnesi Oskaru Luci un treneri Ainaru Bagatski.

