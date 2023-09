20. septembrī Latvijas labākie golfa spēlētāji piedalījās kopīgās sacensībās ar pasaules labākajiem golferiem. Tās norisinājās leģendārajā Parīzes "Le Golf National" laukumā. Kā sokas golfa sporta veida attīstībai Latvijā un kad gaidāmi starptautiski panākumi? Par to Uldis Strautmanis raidījumā "Aizmugure" runā ar Latvijas golferi Reini Miljonu un "Delfi" Sporta nodaļas žurnālistu Almantu Poikānu.

