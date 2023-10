Agresorvalsts Krievijas atlētiem nākamgad būs ļauts piedalīties Parīzes paralimpiskajās spēlēs, aizvadītajā piektdien nolēma Starptautiskā paralimpiskā komiteja (IPC). Par šo lēmumu un tā potenciālo ietekmi uz turpmākajiem notikumiem sporta pasaulē "Delfi TV" raidījuma vadītājs Uldis Strautmanis studijā sarunājās ar Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāri Lieni Apini un Latvijas Radio žurnālistu Mārtiņu Kļavenieku.

Your browser does not support the audio element.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!