Vai nākamais lielais starptautiskais sporta turnīrs Latvijā varētu notikt jau nākamgad? Cik izmaksātu basketbola olimpiskās kvalifikācijas turnīra rīkošana Rīgā? Un kuras pašmāju un starptautiskās basketbola zvaigznes mēs šajā turnīrā varētu ieraudzīt? Par to Uldis Strautmanis raidījumā "Aizmugure" runāja ar Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretāru Kasparu Ciprusu un uzņēmēju, sporta entuziastu Ģirtu Kalniņu.

