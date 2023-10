Pirms mazāk kā nedēļas jaunā Daugavas stadiona vieglatlētikas manēža nosvinēja spāru svētkus. Būvdarbiem gan vairs nav atlicis daudz laika, lai nedraudētu Eiropas finansējuma atņemšana. Vai tos izdosies pabeigt laikus? Un kādas iespējas sportistiem pavērs jaunās būves? Par to Uldis Strautmanis raidījumā "Aizmugure" runāja ar SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs” valdes priekšsēdētāju Daniēlu Nātriņu un konsultantu, sporta infrastruktūras entuziastu Guntaru Indriksonu.

