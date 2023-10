Nu jau pirms gada karjeru noslēdza viens no izcilākajiem Latvijas sportistiem, skeletonists Martins Dukurs, atstājot aiz sevis palielu tukšumu pašmāju renes sportistu rindās. Kā jaunajai sezonai gatavojas skeletons un bobslejs? Kuri sportisti pārstāvēs Latvijas izlasi šajos sporta veidos? Un vai joprojām ceram uz 2030. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Latvijā? Par to Uldis Strautmanis raidījumā "Aizmugure" runāja ar Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas (LBSF) ģenerālsekretāru Zinti Ekmani un sporta komentētāju Andri Jurgu.

