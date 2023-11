Latvijas basketbola čempionvienība "VEF Rīga" šo sezonu sākusi vētraini - skandaloza spēle FIBA Čempionu līgā, izmaiņas leģionāru virknējumā, bet paši spēļu rezultāti - pa kalniem un pa lejām. Ko šosezon gaidām no VEF un Latvijas klubu basketbola kopā? Par to Uldis Strautmanis raidījumā "Aizmugure" runāja ar komandas galveno treneri Jāni Gailīti.

