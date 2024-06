Nākamā EP sasaukuma dienaskārtībā būs virkne svarīgu jautājumu - nākamais ES daudzgadu budžets, kas Latvijai kā vienai no ES budžeta tērētājvalstīm ir ļoti svarīgs; tāpat būs jālemj par atbalstu Ukrainas atjaunošanai, gaidāma zaļā kursa pārskatīšana, nule pieņemts mākslīgā intelekta regulējums, kas būs jāadaptē atbilstoši strauji mainīgajai situācijai. Katrā no šiem tematiem ir dažādi politiskie virzieni, tāpēc ir svarīgi, kādus politiķus mēs vēlamies Eiropas Parlamentā redzēt, iepriekš "Delfi" uzsvēra EP biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele.



Latvijā EP vēlēšanās epriekšējā balsošana norit jau visu nedēļu, bet sestdien, 8. jūnijā, vēlēšanu dienā, iecirkņi būs atvērti no plkst.8 rītā līdz 20 vakarā. Šoreiz ikviens vēlētājs var izvēlēties nobalsot jebkurā no sev tuvākajiem un ērtākajiem 954 iecirkņiem, par kuriem informācija atrodama CVK mājaslapā.